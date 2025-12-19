Американец снова поддержал Украину в борьбе против России.

Автор законопроекта о новых американском санкционном давлении против России, сенатор Конгресса США Линдси Грэм* заявил о якобы скором повышении стоимости для покупателей российской нефти после своего телефонного разговора с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. В социальных сетях иностранный политик заметил, что президент-республиканце Дональд Трамп поддерживает подготовленный им документ. Однако законодатель из Вашингтона не привел никаких точных сведений о сроках рассмотрения или одобрения проекта в Палате представителей и Сенате.

Для тех, кто покупает дешевую российскую нефть… цена скоро вырастет. Линдси Грэм*, сенатор США

Напомним, сто данный документ находится на рассмотрении Сената США с апреля 2025 года, однако на прошлой неделе Линдси Грэм* сообщил, что Дональд Трамп дал проекту "зеленый свет". Сам лидер Белого дома позже подтвердил, что поддержал законопроект о новых санкциях в отношении Москвы, но выразил надежду на то, что использовать его администрации не придется.

Американский сенатор утверждает, что Трамп одобрил санкции против России.

* Внесен на территории России в список террористов и экстремистов

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Lindsey Graham