Американский сенатор Линдси Грэм* утверждает, что президент-республиканец Дональд Трамп якобы одобрил законопроект по санкциям в отношении российского государства и попросил лидера республиканского большинства в сенате США Джона Тьюна внести документ на рассмотрение. Соответствующими данными поделились со своей аудиторией иностранные журналисты с телеканала CNN. Ранее, 18 ноября Линдси Грэм* пообещал общественности скорое движение в вопросе законопроекта о должностных полномочиях Дональда Трампа по принятию запретов и ограничений в адрес Москвы после того, как американский лидер заявил, что одобряет подобную инициативу.

В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение. заявление Линдси Грэма*

Политический деятель уточнил, что Белый дом "около двух часов назад" направил ему заявление о том, что законопроект "был одобрен" руководством. Кремль говорил о том, что Москва отнеслась бы к такому развитию событий негативно. Китайское внешнеполитическое ведомство также выступило против односторонних рестрикций.

* Внесен в список террористов и экстремистов

Фото: YouTube / USSenLindseyGraham