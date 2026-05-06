Рубио пригрозил санкциями тем, кто помогает Ирану обходить ограничения

Власти в США пригрозили санкциями тем, кто помогает Ирану обходить западные ограничения. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая на брифинге перед местными СМИ в Белом доме. Чиновник из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе пояснил, что теперь местное министерство по финансам выявляет и блокирует каждый доллар, поступающий в виде доходов исламской республике.В частности, вторичные санкции будут вводиться против любых финансовых институтов и коммерческих структур, которые помогают Тегерану обходить американское давление на экономику.

Поэтому любая иностранная финансовая организация или коммерческая структура, содействующая обходу санкций в отношении Ирана, подвергнется вторичным санкциям и лишится доступа к финансовой системе США. Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио: Ирану не нужна программа обогащения урана, даже для мирного атома.

