  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:36
85
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Рубио пригрозил санкциями тем, кто помогает Ирану обходить ограничения

0 0

Власти в США пригрозили санкциями тем, кто помогает Ирану обходить западные ограничения. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио,  выступая на брифинге перед местными СМИ в Белом доме. Чиновник из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе пояснил, что теперь местное министерство по финансам выявляет и блокирует каждый доллар, поступающий в виде доходов исламской республике.В частности, вторичные санкции будут вводиться против  любых финансовых институтов и коммерческих структур, которые помогают Тегерану обходить американское давление на экономику.

Поэтому любая иностранная финансовая организация или коммерческая структура, содействующая обходу санкций в отношении Ирана, подвергнется вторичным санкциям и лишится доступа к финансовой системе США.

Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио: Ирану не нужна программа обогащения урана, даже для мирного атома.

Фото и видео: Белый дом

Теги: госдеп, иран, марко рубио, минфин, санкции
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии