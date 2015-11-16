Рубио: Ирану не нужна программа обогащения урана, даже для мирного атома

В Госдепе США считает, что Тегеран развивает ядерную программу, несмотря на заявления о "мирном атоме".

Иранскому руководству не нужна собственная программа обогащения урана, даже в том случае, если исламская республика намерена развивать гражданскую ядерную энергетику. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая на брифинге перед местными СМИ в Белом доме. Чиновник из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе отметил, что для развития собственных электростанций другие страны не занимаются гражданской ядерной программой и не обогащают уран.

Если Ирану нужна гражданская ядерная программа для электростанций и тому подобного, есть много стран в мире, у которых это есть, и они не обогащают, они импортируют обогащенный материал. Они ведут себя так, будто хотят военную ядерную программу. Это неприемлемо. Марко Рубио, госсекретарь США

