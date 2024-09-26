Рубио: США доработали проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

В Госдепе рассчитывают, что Россия и Китай на этот раз не применят право вето.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе внесла изменения в свой проект резолюции Совета Безопасности при Всемирной организации по вопросу безопасности гражданского судоходства в акватории Ормузского пролива. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая на брифинге перед местными СМИ в Белом доме. СМИ задали иностранному чиновнику вопрос о том, есть ли у страны гарантии того, что в этот раз документ будет одобрен в рамках СБ.

Мы не знаем. Думаю, никто не хочет, чтобы ее заветировали вновь, и мы внесли небольшие коррективы в текст. Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что Совет Безопасности ООН ранее не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за права вето России и Китая.

Рубио заявил, что ни разу не общался с главой МИД Ирана.

