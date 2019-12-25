Рубио заявил, что ни разу не общался с главой МИД Ирана

Госсекретарь США объяснил, что иранские власти запрещали вести диалог с американцами.

Американский государственный секретарь Марко Рубио рассказал о том, что еще ни разу не контактировал с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая в эфире местного телеканала Fox News. Иностранный чиновник из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе уточнил, что не исключает прямых контактов с представителями Тегерана, однако речь идет об очень редких и конфиденциальных мероприятиях, которые происходят через одного или двух человек в их системе.

Как я уже сказал, и он редко общался с нашими людьми. В основном это непрямые переговоры. За последние несколько недель были некоторые прямые контакты в связи со встречами, которые состоялись. Помните, в иранской системе долгое время действовал запрет на прямые переговоры с американцами. Марко Рубио, госсекретарь США

