Рубио заявил, что ни разу не общался с главой МИД Ирана
Сегодня, 12:25
Госсекретарь США объяснил, что иранские власти запрещали вести диалог с американцами.

Американский государственный секретарь Марко Рубио рассказал о том, что еще ни разу не контактировал с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая в эфире местного телеканала Fox News. Иностранный чиновник из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе уточнил, что не исключает прямых контактов с представителями Тегерана, однако речь идет об очень редких и конфиденциальных мероприятиях, которые происходят через одного или двух человек в их системе.

Как я уже сказал, и он редко общался с нашими людьми. В основном это непрямые переговоры. За последние несколько недель были некоторые прямые контакты в связи со встречами, которые состоялись. Помните, в иранской системе долгое время действовал запрет на прямые переговоры с американцами.

Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио: США могут усилить давление на Иран, если Тегеран не согласится на сделку.

Фото: YouTube / FOX News

