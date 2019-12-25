Рубио: США могут усилить давление на Иран, если Тегеран не согласится на сделку

Госсекретарь США сообщил о запасах ракет, которые стались у Тегерана.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе может усилить давление на иранское руководство в том случае, если Тегеран не пойдет на сделку. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая в эфире местного телеканала Fox News. Иностранный чиновник из Госдепартамента США отметил, что Белым домом против Исламской Республики уже введены санкции "экстраординарного уровня". При этом дипломат уверен, что страна Ближнего Востока израсходовала примерно половину собственного ракетного потенциала, которым обладала до начала военной операции США и Израиля в регионе.

Теперь у них осталась половина ракет. Марко Рубио, госсекретарь США

Дополнительно глава Госдпеа США считает, что у властей из Тегерана не осталось производственных мощностей и военно-морских сил.

Рубио: отношения США и НАТО будут пересмотрены из-за позиции альянса по Ирану.

Фото: YouTube / FOX News