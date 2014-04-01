Рубио: отношения США и НАТО будут пересмотрены из-за позиции альянса по Ирану

В Госдепе объяснили, зачем США военные базы в Европе.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе должна будет пересмотреть своим взаимоотношения с НАТО из-за позиции Североатлантического военного альянса по Ирану. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая с интервью для арабского телеканала Al Jazeera. Ведущий программы задал иностранному чиновнику вопрос о том, может ли он оценить отказ испанского правительства по предоставлению собственного воздушного пространства для нанесения удара по иранской земле.Глава Госдепа США поставил под сомнение выгоду, которую его страна извлекает от членства в Организации Северо-Атлантического договора.

Все будет пересмотрено. Все это должно быть пересмотрено. Марко Рубио, госсекретарь США

Днем ранее испанская газета El Pais сообщила читателям о том, что Испания закрыла небо для самолетов, которые задействованы в военной операции США в отношении Исламской Республики на Ближнем Востоке. Однако местные власти уточнили, что в чрезвычайных ситуациях пролет или посадка задействованного в операции воздушного судна будет разрешена.

Фото и видео: YouTube / Al Jazeera English