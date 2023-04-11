СМИ: Рубио не смог ответить на вопросы о урегулировании на Ближнем Востоке

В Госдепе не смогли успокоить европейские элиты из-за проблем на Ближнем Востоке.

Американский государственный секретарь Марко Рубио вызвал негативную реакцию со стороны европейских партнеров США на встрече министров по иностранным делам стран-членов "Большой семерки" (стран G7), когда не смог ответить на их вопросы о том, какие вашингтонской администрацией предпринимаются попытки для урегулирования ситуации вокруг Ирана и выхода из ближевосточного кризиса. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания The Financial Times со ссылкой на двух дипломатов из рядов Евросоюза.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио подвергся давлению со стороны своих европейских коллег с целью получения подробной информации о возможных мерах по выходу из кризиса или прекращению огня. Отсутствие конкретных ответов с его стороны было воспринято негативно.

Рубио и Каллас поспорили о давлении на Россию на встрече G7.

