Рубио и Каллас поспорили о давлении на Россию на встрече G7

Госсекретарь США ответил на упрёки европейских союзников в недостаточной жёсткости Вашингтона.

На встрече глав МИД G7, прошедшей 26–27 марта, разгорелась острая дискуссия между госсекретарем США Марко Рубио и главой европейской дипломатии Каей Каллас. Поводом стал вопрос о том, почему Вашингтон не усиливает давление на Москву. Об этом сообщает Axios со ссылкой на участников мероприятия.

По данным источников издания, Каллас, известная своей жёсткой позицией в отношении России, напомнила Рубио о его заявлении годичной давности: если РФ будет мешать США завершить конфликт, терпение Америки лопнет и последуют более жёсткие шаги. Госсекретарь, по словам собеседников, был явно раздражён.

Мы делаем все возможное, чтобы закончить войну. Если вы думаете, что справитесь лучше — пожалуйста. Мы отойдем в сторону. Марко Рубио, госсекретарь США

Он также подчеркнул, что США реально помогают лишь одной стороне — Украине, поставляя оружие, разведданные и другую поддержку. Несколько европейских министров попытались сгладить конфликт, призвав США продолжать дипломатические усилия. После встречи Рубио и Каллас провели короткий разговор с глазу на глаз, чтобы снизить напряжённость.

Позже на брифинге Рубио заявил, что никаких разногласий между Вашингтоном и Брюсселем нет. В Госдепе назвали произошедшее "откровенным обменом мнениями". Пресс-служба Каллас от комментариев отказалась.

