В Финляндии призвали украинские власти вернуться к диалогу с Россией.

Перераспределение американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе систем противовоздушной обороны в пользу войны на Ближнем Востоке стало ударом для лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Западный политик таким образом прокомментировал статью из западного журналиста The Economist со ссылкой на аналитиков. Авторы публикации утверждали, что израсходованные в ходе операции США против Ирана запасы боеприпасов придется восстанавливать не один год.

Это настоящий кошмар для Зеленского. Я продолжаю призывать к диалогу. Зеленскому стоит всерьез задуматься о государственном визите в Москву без предварительных условий, чтобы услышать, чего сейчас может добиться дипломатия. Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

Иностранный политик добавил, что без систем ПВО мало что можно сделать военном конфликте, а во время войны в Иране было использовано около 25 процентов самых современных систем противовоздушной обороны, находящихся в запасах США. Проблема усложняется тем, то Вашингтон слишком медленно производит эти системы.

Фото: Armando Mema