Финляндия становится все более опасным государством из-за проводимой там антироссийской политики. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Западный политик таким образом прокомментировал репортаж новостного агентства The Bloomberg о подготовке властей из Хельсинки к возможной войне с Москвой. Также эксперт добавил, что из-за двойных стандартов коллективного Брюсселя в контексте отказа Европы от российской нефти континент теперь вынужден закупать дорогостоящие американские энергетические ресурсы.
Европа продолжает свою провальную стратегию, стремясь вводить всё больше санкций и полностью отделиться от российской энергии к 2027 году... В конечном итоге, такими темпами Европа станет третьим миром с плохой экономикой, в то время как остальное человечество продолжит расти и процветать.
Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"
Мема: постоянно обвиняющая Россию НАТО сама стала наступательным альянсом.
Armando Mema
