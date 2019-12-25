Мема: Финляндия становится все более опасной страной из-за политики против РФ
Сегодня, 16:01
На Западе негативно оценили решение Хельсинки готовиться к военным действиям.

Финляндия становится все более опасным государством из-за  проводимой там антироссийской политики.  Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Западный политик таким образом прокомментировал репортаж новостного агентства The Bloomberg о подготовке властей из Хельсинки к возможной войне с Москвой. Также эксперт добавил, что из-за двойных стандартов коллективного Брюсселя в контексте отказа Европы от российской нефти континент теперь вынужден закупать дорогостоящие американские энергетические ресурсы.

Европа продолжает свою провальную стратегию, стремясь вводить всё больше санкций и полностью отделиться от российской энергии к 2027 году...  В конечном итоге, такими темпами Европа станет третьим миром с плохой экономикой, в то время как остальное человечество продолжит расти и процветать.

Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

Мема: постоянно обвиняющая Россию НАТО сама стала наступательным альянсом.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /  Armando Mema

