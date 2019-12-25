В Финляндии рассказали об агрессии НАТО на Ближнем Востоке.

Постоянно винящий Москву в агрессии Североатлантический альянс сам стал наступательным блоком. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Западный политик заметил, что в настоящий момент НАТО на мировой арене оправдывает незаконную войну против Ирана, начатую без всякого повода и без каких-либо оснований.

На протяжении многих лет нам твердили, что Россия — это плохой игрок, а теперь они открыто и без капли стыда оправдывают агрессивную войну США и Израиля против Ирана. Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что группа из 22 стран, большинство из которых входят в состав НАТО, с четверга занимается планированием будущих операций по обеспечению безопасности судоходства в акватории Ормузского пролива.

Финский политик уличил Европу в лицемерии в вопросе санкций.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema