Армандо Мема не понимает, почему ЕС не вводит санкции против Израиля из-за нападения на Ливан.

На Западе уличили страны Европейского союза в лицемерии в отношении России на фоне отсутствия реакции со стороны регионального сообщества на гибель людей в Ливане в результате совершенных Израилем ракетных ударов. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик уточнил, Европа по-прежнему молчит о человеческих жертвах на территории Ближнего Востока. При этом количество жертв в Ливане после израильских ударов с 2 марта 2026 года увеличилось до 968. Политический деятель из хельсинки назвал действия руководства еврейского государства "зверствами".

Европа не вводит санкции против Израиля за его преступления, но при этом продлевает их против России. Я никогда не видел столько лицемерия и двойных стандартов в международном праве. Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

Напомним, что 18 марта министерство по здравоохранению в Ливане сообщило общественности о том, что число жертв израильских ударов по Ливану увеличилось до 968 человек.

Фото: Armando Mema