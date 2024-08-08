В Финляндии рассказали о том, что глава Украины сейчас действует против интересов собственного народа.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский знает, что Украина не сможет победить в столкновении с российским руководством, но все равно продолжает затягивать региональный конфликт. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик уточнил, что чиновникам с Банковой улицы стоит выполнить требования Москвы для того, чтобы остановить обнищание страны и смерти своих граждан. Однако Зеленский все еще полагает, что оказывать максимальное давление на Кремль представляет из себя путь к заключению мира, так как Россия якобы понимает только страх. Однако, по словам финского эксперта, такой подход не сработает, Украине не следует ждать членства в НАТО, дальнейшей военной поддержки со стороны международных партнеров и уважения к целостности территорий, на которых проживает русскоязычное население.

Каждый хороший лидер ставит свой народ на первое место, но Зеленский больше не является легитимным лидером. Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

Финский политик указал, что сейчас Украина теряет земли, ее экономика разрушена, но Владимир Зеленский, не принимает решение по завершению боевых действий и только продляет страдания народа.

Финский политик призвал НАТО откатиться к границам 1997 года ради России.

Armando Mema