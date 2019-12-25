По мнению члена партии «Альянс свободы», это единственный способ снять напряжение и восстановить доверие с РФ.

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что НАТО должно вернуться к границам 1997 года. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что только такой решительный шаг позволит снизить напряжённость и достичь реального примирения с Россией.

Таким образом, Россия больше не будет воспринимать это как угрозу своей национальной безопасности. Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

Мема также отметил, что угроза Финляндии со стороны России отсутствовала всегда — даже после вступления страны в НАТО в 2023 году. Расширение Альянса, по его мнению, лишь провоцирует Москву и разрушает доверие.

Политик напомнил о старом обещании Запада не расширяться "ни на дюйм в восточном направлении". Он призвал НАТО перестать игнорировать это историческое соглашение и прекратить дальнейшее продвижение на восток.

Фото: pxhere.com