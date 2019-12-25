Москва потребовала от ООН осудить атаку США и Израиля на Иран

В МИД РФ назвали удары «опасной авантюрой», которая толкает Ближний Восток к катастрофе.

Россия требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования и призывает ООН и МАГАТЭ дать объективную оценку действиям Вашингтона и Тель-Авива. В МИД РФ заявили, что безрассудная вооружённая агрессия США и Израиля неспровоцирована и приближает регион к гуманитарной и даже радиологической катастрофе.

В официальном заявлении российского дипведомства подчеркивается, что масштаб и характер предшествовавших атаке военно-политических приготовлений, включая стягивание в регион крупной группировки США, не оставляют сомнений: речь идёт о заранее спланированном акте агрессии против суверенного государства — члена ООН.

Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе. Намерения агрессоров понятны — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму. МИД РФ

В МИД РФ также обратили внимание, что удары были нанесены по объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, что подрывает глобальный режим ядерного нераспространения. Россия возложила ответственность за любые негативные последствия "рукотворного кризиса" на Израиль и США.

Москва заявила о готовности содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

Напомним, утром 28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану. Операция под названием "Щит Иегуды" затронула Тегеран — ракеты попали по проспекту Данешгах и району Джомхури. В США и Израиле заявили, что удары координировались. Представитель Минобороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что операция планировалась месяцами, а дата начала была определена несколько недель назад. По данным СМИ, под ударами оказались штаб-квартира иранской разведки, аэропорт Тегерана, а также ядерные объекты в Исфахане и окрестностях Кума.

Фото: pxhere.com