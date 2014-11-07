WSJ: Иран отклонил все требования США

Американские СМИ раскрыл подробности переговоров в Женеве.

Иранская делегация на переговорах в Женеве с американскими дипломатами отвергла все требования вашингтонской администрации. Соответствующими данными поделились со своей аудиторией западные журналисты из газеты The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные государственные СМИ из исламской республики и анонимные источники. В статье упоминается о том, что власти в Тегеране опровергли предложение Белого дома по передаче запасов урана за границу. Дополнительно Иран выступил против прекращения обогащения, демонтажа своих ядерных объектов и введения на территории ближневосточной страны бессрочных ограничений на развитие национальной ядерной программы.

Ранее руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи по результатам рабочих встреч в Швейцарии сообщил общественности о том, что делегации двух стран в ходе консультаций в Женеве в четверг, 26 февраля, смогли достичь серьезного прогресса и уже приступили к предметному обсуждению элементов будущего соглашения по ядерному досье.

Трамп назвал Тегеран "главным спонсором террора в мире".

Фото: pxhere.com