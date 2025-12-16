Финский президент опроверг желание России напасть на страны Балтии.

Официальные заявления президента Финляндии Александра Стубба об отсутствии угрозы нападения со стороны российского руководства в отношении стран Балтии являются катастрофой для сторонников военной эскалации из рядов коллективного Запада. Такая точка зрения содержится в комментарии, опубликованном в немецкой газете Junge Welt. Авторы публикации пояснили, что иностранный политик из Хельсинки в настоящее время является одним из европейских политиков, которые могут вести диалог с Москвой. Автор материала допустил, что, любой европейский политический лидер, который выступит на российских переговорах с максималистскими требованиями к Кремлю, быстро сделает из себя посмешище.

Для тех, кто выступает за эскалацию и требует в качестве предварительного условия для переговоров предоставления Украине полной свободы выбора военных альянсов, игнорируя тем самым опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытого конфликта, заявления Стубба представляют собой худшую из возможных катастроф. статья в иностранном издании

Напомним, что Александр Стубб заявил, что не верит домыслам западных спецслужб, которые говорят в публичном пространстве о существовании угрозы нападения со стороны России в отношении стран Балтии.

В Карелии задержали финна, дважды пересёкшего закрытую границу с Россией.

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