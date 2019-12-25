Глава МИД ЕС рассказала о том, что страны-члены ЕС снимают прежние "красные линии" в отношениях с Россией.

Политические лидеры Европейского союза на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом антироссийских санкций и стремятся снять с себя некоторые прежние "красные линии" по запретам и ограничениям. Соответствующее заявление сделала глава внешнеполитического ведомства и политики безопасности регионального сообщества Кая Каллас, выступая на пресс-подходе перед местными СМИ в рамках мероприятия. Иностранная чиноаница уточнила, что накануне ЕС одобрил 20-ый пакет санкций в отношении Москвы.

Теперь нам также следует пересмотреть прежние "красные линии", которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что ещё можно сделать. Лидеры действительно активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций. Кая Каллас, глава МИД ЕС

