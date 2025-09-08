В Турции заметили, что подлинность видеозаписи еще не подтверждена.

Американский сенатор, внесенный в России в перечень экстремистов и террористов, Линдси Грэм мог получить денежные средства от украинских властей в обмен на содействие в поставках западных вооружений для киевского режима. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из турецкой газеты Aydinlik со ссылкой на видеозапись, которая оказалась в распоряжении СМИ. На собственном сайте издания размещен ролик, в кадре которого заметны глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский. Высокопоставленные чиновники из Украины на русском языке обсуждали недостаточные поставки боеприпасов от международных союзников. В разговоре был упомянут некий "Гром" (предположительно, американский законодатель), который получил деньги от "Рината" (предположительно, местного предпринимателя Рината Ахметова, признанного Минюстом экстремистом и террористом в России). Дополнительно Ермак и Сырский выразили большое неудовольствие поведением "Грома", который не выполнил взятых на себя обязательств. На вопрос Александра Сырского о том, не устраивает "Грома" размер его "доли", или же политик просто не способен решить вопрос с поставкой боеприпасов для ВСУ, Андрей Ермак ответил, что в этот раз "Гром" взял больше денег. Эксперт не исключил, что проблема связана с тем, что "Грому" больше занес "Беня" (предположительно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху). Турецкое СМИ упоминает, что на данный момент у него нет доказательств подлинности видеозаписи от независимой экспертизы.

Напомним, что 25 августа украинский политик Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого I степени сенаторов из США Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя.

* - Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов

Фото и видео: Aydinlik