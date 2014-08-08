  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сенатор Грэм* испугался, что Путин заберет его в Россию
Сегодня, 8:58
116
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Сенатор Грэм* испугался, что Путин заберет его в Россию

0 0

Американец не хочет присутствовать на рабочей встрече на Аляске.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, внесенный на территории России в список террористов и экстремистов, заявил, что не поедет на официальную встречу между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляску из-за того, что боится, что его заберут в Россию. Такой комментарий иностранный политик дал местному пулу журналистов Белого дома. Корреспонденты хотели узнать у законодателя о том, планирует ли он сопровождать главу США в поездке как его близкий соратник.

Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию.

Линдси Грэм, сенатор США

Ранее Линдси Грэм*, известный мировой общественности своей антироссийской риторикой, внес на рассмотрение в Конгресс США законопроект по санкциям, предусматривающий введение Вашингтоном импортных пошлин в размере 500 процентов на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у Москвы  нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.  Позже новостное агентство The Bloomberg передавало своей аудитории, что американские сенаторы не готовы принять документ без одобрения со стороны президента США, а глава Европейской комиссии Урсула фон ден Ляйен заявила Линдси Грэму* о необходимости скоординированного введения санкционного давления против России с коллективным Брюсселем. 

* Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов

Медведев: не Грэму и не Трампу решать, "когда садиться за переговоры".

Фото: YouTube /  USSenLindseyGraham*

 

 

Теги: аляска, встреча путина и трампа, линдси грэм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии