Американец не хочет присутствовать на рабочей встрече на Аляске.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, внесенный на территории России в список террористов и экстремистов, заявил, что не поедет на официальную встречу между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляску из-за того, что боится, что его заберут в Россию. Такой комментарий иностранный политик дал местному пулу журналистов Белого дома. Корреспонденты хотели узнать у законодателя о том, планирует ли он сопровождать главу США в поездке как его близкий соратник.

Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию. Линдси Грэм, сенатор США

Ранее Линдси Грэм*, известный мировой общественности своей антироссийской риторикой, внес на рассмотрение в Конгресс США законопроект по санкциям, предусматривающий введение Вашингтоном импортных пошлин в размере 500 процентов на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у Москвы нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позже новостное агентство The Bloomberg передавало своей аудитории, что американские сенаторы не готовы принять документ без одобрения со стороны президента США, а глава Европейской комиссии Урсула фон ден Ляйен заявила Линдси Грэму* о необходимости скоординированного введения санкционного давления против России с коллективным Брюсселем.

* Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов

Медведев: не Грэму и не Трампу решать, "когда садиться за переговоры".

Фото: YouTube / USSenLindseyGraham*