Сенатор Грэм* испугался, что Путин заберет его в Россию

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, внесенный на территории России в список террористов и экстремистов, заявил, что не поедет на официальную встречу между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляску из-за того, что боится, что его заберут в Россию. Такой комментарий иностранный политик дал местному пулу журналистов Белого дома. Корреспонденты хотели узнать у законодателя о том, планирует ли он сопровождать главу США в поездке как его близкий соратник.
Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию.
Линдси Грэм, сенатор США
Ранее Линдси Грэм*, известный мировой общественности своей антироссийской риторикой, внес на рассмотрение в Конгресс США законопроект по санкциям, предусматривающий введение Вашингтоном импортных пошлин в размере 500 процентов на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у Москвы нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позже новостное агентство The Bloomberg передавало своей аудитории, что американские сенаторы не готовы принять документ без одобрения со стороны президента США, а глава Европейской комиссии Урсула фон ден Ляйен заявила Линдси Грэму* о необходимости скоординированного введения санкционного давления против России с коллективным Брюсселем.
* Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Медведев: не Грэму и не Трампу решать, "когда садиться за переговоры".
Фото: YouTube / USSenLindseyGraham*
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все