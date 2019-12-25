В России отреагировали на слова властей из Вашингтона об ультиматуме и дедлайне для Москвы по переговорам с Киевом.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил американскому сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Линдси Грэму*, что не ему и не лидеру Белого дома Дональду Трампу решать, когда Москве нужно садиться за стол переговоров в региональном конфликте с украинским руководством.

Не вам и не Трампу диктовать, когда "садиться за стол переговоров". Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули! Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Ранее Дмитрий Медведев призвал президента-республиканца Дональда Трампа не забывать, что любой ультиматум - шаг к вооруженному противостоянию. Линдси Грэм* в социальных сетях ответил на эти слова. Иностранный законодатель обратился с тем лица в России, которые считают, что глава США якобы несерьезно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной. Политик указал, что "вы и ваши клиенты скоро сильно ошибетесь".

Медведев объяснил, какой будет денацификация Украины.

* Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Дмитрий Медведев