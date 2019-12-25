Зампред СБ РФ ответил на вопросы, связанные с 80-летием Потсдамской конференции.

Денацификация украинского населения будет представлять собой долгую работу с сознанием жителей этой страны. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник ответил на вопросы журналистов новостного агентства ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции. Эксперт добавил, что речь идет не о мести, а о работе с исторической памятью граждан соседней страны.

Народы наших стран и многих государств постсоветского пространства связывает общая историческая судьба. Такое наследие создает огромный потенциал не просто для мирного соседства, но и для сотрудничества и совместного развития. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Таким образом чиновник поделился своей позицией в ответ на вопрос СМИ о том, могут ли критерии трех "Д" (демилитаризации, денацификации и демократизации), сформулированные для Германии в "Потсдаме", быть св современных условиях применимы к киевскому режиму.

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Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев