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Медведев объяснил, какой будет денацификация Украины
Сегодня, 10:45
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Медведев объяснил, какой будет денацификация Украины

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Зампред СБ РФ ответил на вопросы, связанные с 80-летием Потсдамской конференции.

 Денацификация украинского населения будет представлять собой долгую работу с сознанием жителей этой страны. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник ответил на вопросы журналистов новостного агентства ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции. Эксперт добавил, что речь идет не о мести, а о работе с исторической памятью граждан соседней страны.

Народы наших стран и многих государств постсоветского пространства связывает общая историческая судьба. Такое наследие создает огромный потенциал не просто для мирного соседства, но и для сотрудничества и совместного развития.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Таким образом чиновник поделился своей позицией в ответ на вопрос СМИ о том, могут ли критерии трех "Д" (демилитаризации, денацификации и демократизации), сформулированные для Германии в "Потсдаме", быть св современных условиях применимы к киевскому режиму.

Медведев: Россия не заметила "декоративный ультиматум Трампа Кремлю".

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев

Теги: денацификация, дмитрий медведев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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