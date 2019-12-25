Медведев: Россия не заметила "декоративный ультиматум Трампа Кремлю"

Зампред СБ РФ оценил слова Трампа о введении пошлин против РФ.

Москва не заметила "декоративный ультиматум Трампа Кремлю". Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник в социальных сетях на английском языке прокомментировал вчерашние высказывания американского президента-республиканца Дональда Трампа. Это первая официальная реакция российского руководства на недавние заявления из Вашингтона.

Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев призвал никак не относиться к риторике Трампа.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Дмитрий Медведев