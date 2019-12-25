Медведев призвал никак не относиться к риторике Трампа

Зампред СБ РФ оценил противоречивость слова главы США по Украине.

Москва не должна обращать внимания на "политические качели", происходящие в риторике американского президента-оеспубликанца Дональда Трампа. Вместо этого российское руководство должна продолжать добиваться намеченных целей, в том числе по линии специальной военной операции, возвращать земли и работать "на победу". Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник прокомментировал противоречивые высказывания лидера дома по украинскому кризису и его телефонным переговорам с коллегой из Кремля Владимиром Путиным.

Американец снова катается на своих любимых политических качелях. Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает верховный главнокомандующий - никак. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

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Фото: Telegram / Дмитрий Медведев