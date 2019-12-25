Кандидат в президенты Франции отреагировал на позицию Москвы о размещении иностранных военных на Украине.

Кандидат в президенты на выборах 2027 года от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал власти в Париже не становиться соучастником вооруженного конфликта на украинской территории после предупреждения главы российского министерства по иностранным делам Сергея Лаврова о размещении иностранных военнослужащих в зоне СВО.

Мы ни в коем случае не должны становиться соучастником конфликта на Украине. Жан-Люк Меланшон, политик из Франции

Напомним, что в "коалиции желающих", возглавляемой Великобританией и Францией, в настоящее время разрабатываются гарантии безопасности Украины, предусматривающие в том числе отправку воинских контингентов на Украину после завершения конфликта с Москвой. Россия выступает против присутствия военнослужащих стран-членоа НАТО в соседнем государстве. Сергей Лавров отмечал, что обеспечение безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" будет для Кремля неприемлемым решением.

Во Франции заговорили о новой войне в Европе.

Jean-Luc Mélenchon