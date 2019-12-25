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Во Франции заговорили о новой войне в Европе
Сегодня, 16:20
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Во Франции заговорили о новой войне в Европе

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Жан-Люк Меланшон  призвал Париж отказаться от конфронтации с Москвой.

Баллотирующийся в президенты Франции. Основатель и лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон  выступил против создания крупных войск в европейском регионе. Свою позицию иностранец огласил во время памятного мероприятия, посвященного годовщине подписания соглашения о прекращении военных действий в Первой мировой войне.

Я не согласен с идеей, что все в Европе хотят создания крупнейшей сухопутной армии, поскольку нам придется задаться вопросом: с кем этими войсками будут сражаться?

Жан-Люк Меланшон, политик из Франции

Меланшон выразил опасение перед сторонниками в том, что сейчас Европа движется к очередной мировой войне.

Жан-Люк Меланшон: Франция должна выйти из НАТО и начать диалог с Россией.

Фото: YouTube / JEAN-LUC MÉLENCHON

Теги: жан-люк меланшон, третья мировая война, франция
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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