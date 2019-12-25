Во Франции заговорили о новой войне в Европе

Жан-Люк Меланшон призвал Париж отказаться от конфронтации с Москвой.

Баллотирующийся в президенты Франции. Основатель и лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил против создания крупных войск в европейском регионе. Свою позицию иностранец огласил во время памятного мероприятия, посвященного годовщине подписания соглашения о прекращении военных действий в Первой мировой войне.

Я не согласен с идеей, что все в Европе хотят создания крупнейшей сухопутной армии, поскольку нам придется задаться вопросом: с кем этими войсками будут сражаться? Жан-Люк Меланшон, политик из Франции

Меланшон выразил опасение перед сторонниками в том, что сейчас Европа движется к очередной мировой войне.

Жан-Люк Меланшон: Франция должна выйти из НАТО и начать диалог с Россией.

Фото: YouTube / JEAN-LUC MÉLENCHON