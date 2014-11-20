Жан-Люк Меланшон: Франция должна выйти из НАТО и начать диалог с Россией

Жан-Люк Меланшон призвал Елисейский дворец думать на период, когда украинский конфликт завершится.

Основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон рассказал о том, что европейской стране необходимо выйти из состава НАТО и начать диалог с российским руководством. Такой позиции придерживается политический деятель, говоря о ней местным журналистам из издания Le Figaro. Дополнительно законодатель объяснил, что диалог с Москвой позволит получить взаимные гарантии по развитию дальнейшей ситуации, которая произойдет после завершения регионального конфликта на украинской территории.

Не может быть и речи о том, чтобы оставаться членом НАТО или вступать в какие-либо новые военные коалиции, подобные тем, что консолидируются Австралией, Новой Зеландией и Великобританией для решения проблем азиатско-тихоокеанского региона. Жан-Люк Меланшон, политик из Франции

Напомним, что 3 мая политический деятель из Франции эфире местного телеканала TF1 заявил о своем выдвижении на выборы президента Франции в 2027 году. На последних президентских выборах кандидат в первом туре набрал 22 процентов голосов избирателей и стал третьим в рейтинге, уступив позицию Марин Ле Пен и действующему главе государства Эмманюэлю Макрону. Таким образом он не прошел во второй тур голосования.

Во Франции левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона.

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