Во Франции левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона

Жан-Люк Меланшон объяснил недовольство тем, как французский президент управляет страной.

Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" намерена 23 сентября внести на рассмотрение в парламент новое предложение об отрешении от власти президента Эммануэля Макрона. Соответствующее заявление сделал местный политик, глава партии Жан-Люк Меланшон, выступая в эфире радиостанции France Inter.

Год назад мы уже выносили вопрос об отставке президента. Теперь мы сделаем это снова 23 сентября и внесем помимо вотума недоверия, - который, скорее всего, потеряет смысл, так как правительство к тому времени уже падёт - предложение об отрешении от власти. Жан-Люк Меланшон, политик из Франции

Напомним, что в 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении главы государства Эмманюэля Макрона, но безуспешно. Тогда законодательная комиссия Национального собрания (из нижней палаты парламента) отклонила резолюцию об отрешении президента от власти. Тогда "за" документ было отдано всего 15 голосов, а "против" выступили 54 человека.

Фото и видео: YouTube / France Inter