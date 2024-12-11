Себастьян Лекорню призвал не ждать, что Европу защитит "американский зонтик".

Глава французского министерства по обороне Себастьян Лекорню заявил, что "жесткие" слова американского президента Дональда Трампа могут стать "пинком под зад" для европейских стран, чтобы те занялись автономностью защиты собственной территории. Соответствующее заявление иностранный специалист сделал в ходе выступления в эфире местной радиостанции France Inter. Эксперт добавил, что Париж никогда не передавал Вашингтону в руки сферу безопасности, в отличие от других государств региона. В качестве примера Лекорню привел Великобританию, так как силы ядерного сдерживания Лондона сейчас зависят от американской помощи.

Для европейских столиц, говоря грубо, это серьезный удар под зад, потому что уже многие десятилетия, включая 1960-е годы в начале холодной войны, всегда было искушение расположиться под американским ядерным зонтиком. Себастьян Лекорню, глава Минобороны Франции

Министр заявил о недопустимости того, чтобы в ущерб оборонной автономности европейские государства нарастили поставки американского оружия, чтобы избежать "торговой войны" с США.

Лекорню: "друзья из РФ, КНР" знают об ответственности ядерных держав за нераспространение.

Фото и видео: YouTube / France Inter