Себастьян Лекорню призвал ядерные державы не нагнетать обстановку.

Министр Вооруженных сил Франции отметил, что вопросы распространения ядерного оружия также являются предметом беспокойства, когда речь заходит о Северной Корее. Иностранный специалист заметил, что ядерные державы несут "особую ответственность" за нераспространение. Он уверен в том, что об этом знают американские, британские, российские и китайские друзья Парижа. Соответствующее заявление сделал Себастьян Лекорню, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в 2024 году.

Я думаю, что ядерные державы несут особую ответственность в борьбе с распространением, я говорю об этом как представитель ядерной страны. Наши американские и британские друзья знают это, российские и китайские друзья также знают это. Себастьян Лекорню, глава ВС Франции

В своем выступлении эксперт также призвал избегать "двойных стандартов в международном праве".

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Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies