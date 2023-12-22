Себастьян Лекорню рассказал о передаче данных Москве после трагедии в Красногорске.

Париж контактировал с Москвой по теракту, произошедшему на территории красногорского концертного зала "Крокус Сити Холл", что является примером международного партнерства по таким темам, как борьба с терроризмом и организованной преступностью, несмотря на имеющиеся между странами разногласия. Соответствующее заявление сделал министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в 2024 году.

Францию критиковали за то, что она поддерживала контакт с Москвой и российскими властями из-за теракта в "Крокусе". Но у французских разведывательных служб были некоторые элементы, которые могли бы стать частью доказательств и позволили бы узнать правду об атаках. Себастьян Лекорню, министр ВС Франции

В Париже отметили, что решили передать российскому руководству информацию о преступлении, необходимую для расследования.

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Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies