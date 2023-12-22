Ле Пен назвала заявление Макрона об ударах по России шагом к мировой войне

Во Франции раскритиковали позицию Эмманюэля Макрона.

Позиция французского президента Эммануэля Макрона, который поддержал нанесение украинских воздушных ударов по военным объектам, расположенным на российской территории - это очередной шаг к третьей мировой войне. Соответствующее заявление французский лидер от парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сделала в эфире местной радиостанции France Inter. Иностранка уверен в том, что глава Елисейского дворца хочет того, чтобы Париж вступил в прямое противостояние с Москвой. Заявление Макрона стало дополнительным шагом в этом направлении. Марин Ле Пен заметила, что выступает против этого, так как подобные высказывания со стороны властей Франции формируют колоссальный риск для безопасности граждан в Европе. Она отметила, что поддерживает поставки Киеву лишь оборонительных видов вооружений.

Так же, как США и Германия, я против разрешения Украине использовать поставляемые Западом вооружения, чтобы поражать цели на территории России. Это механизм вступления в третью мировую войну. Я против всего, что может создать риск мирового конфликта, где Франция будет на передовой. Марин Ле Пен, политик

По мнению Марин Ле Пен, Киеву и Москве необходимо вернуться к мирным переговорам, а Эмманюэль Макрон вместо этого готовит европейское общество к объявлению об отправке войск на территорию Украины. Политик подчеркнула, что каждый в стране понимает, что победа не может быть достигнута военным способом.

Ле Пен оценила механизм по возможному ограничению импорта с Украины в ЕС.

Фото и видео: YouTube / franceinfo