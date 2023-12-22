Ле Пен оценила механизм по возможному ограничению импорта с Украины в ЕС

Француженка прокомментировала агрополитику Брюсселя по отношению к украинской продукции.

Согласованный руководителями Европейского союза защитный механизм по возможному ограничению импорта украинской сельскохозяйственной продукции на территорию ЕС – это обычное надувательство, так как существующий объем импорта уже сейчас губителен для местных фермеров. Соответствующее заявление французский лидер от парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сделала в эфире местной радиостанции France Inter.

Это не уступки. Реальность такова, что они ввели эти пороги на основе тех лет, когда импорт был настолько огромен, как никогда ранее. Если мы сохраним уровень импорта, как в предыдущие два года, наши фермеры просто погибнут, а отрасль рухнет. Марин Ле Пен, политик

Напомним, что в совете ЕС и Европарламенте 20 марта согласовали новое предложение о продлении на один год беспошлинного импорта товаров с Украины, в которое добавили дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в ЕС ряда товаров, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед. Документ будет действовать до 5 июня 2025 года

Ле Пен считает, что у Франции нет жизненных интересов на Украине.

Фото и видео: YouTube / France Inter