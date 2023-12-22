В Париже оценили помощь, которую можно оказать Украине.

Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен убеждена, что у Парижа нет жизненных интересов на территории Украины. Соответствующее заявление французский политик сделала в эфире местной радиостанции France Inter. Иностранка полагает, что для коллективного Запада единственным способом помочь киевскому режиму является потенциальное предоставление средств, которые позволят украинским властям при сильной позиции сесть за стол переговоров с Москвой.

Украина не может одержать победу без помощи НАТО. Надо ли, чтобы НАТО вступало в войну? Мой ответ - нет. Это не то, чего добивается правительство Франции, поэтому я выражаю несогласие с его линией. Марин Ле Пен, политик

Марин Ле Пен считает недопустимым, что Франция остается в стороне от любых инициатив и дискуссий по мирному урегулированию украинского кризиса. Парламентарий заметила, что обсуждения ведутся при поддержке Китая и Турции, в то время как ФРанция утратила традиционную роль международных посредников.

Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен.

Фото и видео: YouTube / France Inter