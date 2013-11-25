Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен

Политик считает, что Эмманюэль макрон допустил ошибку в анализе ситуации в Африке.

Вывод французских войск и отзыв посла из Нигера проходят на унизительных условиях, поэтому можно говорить о провале парижской дипломатии. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции France Inter сделала лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Марин Ле Пен. Политик заметила, что президент Эмманюэль макрон ошибся в анализе ситуации в африканской стране. Она добавила, что решение о том, что Франция уходит с территории было принято не Парижем, так как у Елисейского дворца "не было выбора".

Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии. Марин Ле Пен, французский политик

Марин Ле Пен указала на просчет главы Франции который думал о том, что власть местной хунты в Нигере была более хрупкой, чем оказалась на самом деле, и что ЭКОВАС вмешается в ситуацию. Она пояснила, что Эмманюэля макрона просто прижали к стене, и европейский политик не мог поступить по-другому, чем объявить о выводе войск из африканской страны.

Марин Ле Пен призвала не вмешивать вопрос Крыма в нынешний конфликт на Украине.

Фото и видео: YouTube / France Inter