Политик рассказала о том, что этот пункт не должен входить в перечень вопросов для мирного урегулирования.

Французский оппозиционный политик Марин Ле Пен заявила в эфире местной радиостанции Franceinfo о том, что вопрос Крыма, который был решен путем голосования людей на всенародном референдуме, не относится к текущему украинскому конфликту, поэтому не должен являться одним из вопросов на мирных переговорах. Гостья шоу пояснила, что говорит о позиции не только собственной, но также и Николя Саркози, Валери Жискар д"Эстена.

Крым не имеет ничего общего с конфликтом на Украине. Это вопрос десятилетней давности. Можно оспаривать условия организации референдума, но в то же время можно констатировать, что жители выбрали стать частью России. Марин Ле Пен, политик Франции

Политик ответила на вопрос о том, считает ли Крым российским полуостровом. Марин Ле Пен пояснила, что это всегда было ясно, поэтому она говорит об этом на протяжении десяти лет. Оппозиционер считает, что сторонам регионального конфликта должны срочно начать мирные переговоры для разрешения конфликта. В частности, вопросы должны касаться Донбасса. Этот регион станет одним из центральных на переговорах.

Ле Пен поддержала протесты против пенсионной реформы во Франции.

Фото и видео: YouTube / franceinfo