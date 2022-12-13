Ле Пен поддержала протесты против пенсионной реформы во Франции

Оппозиция призвала поддержать вотум недоверия французскому правительству.

Французский политик, Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в местном парламенте Марин Ле Пен поддержала массовые мирные протесты против пенсионной реформы, которую планирует провести Елисейский дворец. Соответствующее заявление эксперт сделала в эфире местного телеканала RTL. Она пояснила, что готова выступить "за" проведения масштабных демонстраций населением государства даже несмотря на их последствия для страны.

Я поддерживаю манифестации, чтобы дать правительству понять, что подавляющее большинство французов выступает против этой реформы… Да, это заблокирует часть страны, но это будет ответственностью правительства. Марин Ле Пен, французский политик

Марин Ле Пен также призвала всех депутатов из оппозиции поддержать вотум недоверия кабинету министров при президенте Эмманюэле Макроне. Накануне такое предложение выдвинули сторонники движения "Национального объединения". Инициатива связана с протестом против пенсионной реформы. Политик считает, что власти Франции распространяют ложные сведения о реформе.

Марин Ле Пен заявила о глупости энергетической войны с Россией.

Фото и видео: YouTube / RTL