Во Франции раскритиковали политику действующего правительства страны в сфере энергетики.

Французский политик, руководитель крайне правого движения "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о глупости энергетической войны с Россией. Соответствующее заявление иностранка сделала в эфире местной радиостанции RTL. Она пояснила, что сейчас чиновникам приходится отключать свет и экономить из-за дефицита ресурсов. По словам Ле Пен, ограничительная антироссийская политика в таких условиях является недальновидной со стороны руководства. Она уверена, что санкции не могут и не должны затрагивать сферу энергетики.

Нельзя вести энергетическую войну против России в то время, как у нас самих нет энергии. Это глупо. Санкции, которые приняты сейчас, имеют гораздо более тяжелые последствия для нашего собственного народа, чем для правителя, против которого вводятся. Марин Ле Пен, политик Франции

Эксперт пояснила, что планируемые зимой отключения электричества во Франции являются результатом действий правительства страны. Ле Пен рассказала, что Франция имеет шестую по счету мировую экономическую систему, но сейчас Париж объясняет местному населению о том, что им необходимо вернуться в касенный век, жить без отопления и электричества. "И вы рассчитываете, что это пройдет гладко?", - задалась вопросом политик.

Марин Ле Пен: Париж не может продолжать вооружать Киев в ущерб собственной безопасности.

Фото и видео: YouTube / RTL