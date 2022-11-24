Марин Ле Пен: Париж не может продолжать вооружать Киев в ущерб собственной безопасности

Фо франции призвали отказаться передавать Украине гаубицы CAESAR.

Французский политик, лидер местной фракции из крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Марин Ле Пен заявила о том, что Париж не может продолжать вооружать киевский режим в ущерб собственной национальной безопасности. Об этом политик упомянула в ходе интервью для телеканала CNEWS. В частности, гостья эфира призвала Францию отказаться от поставок украинской стороне гаубиц CEASAR, которыми также пользуется французская армия, а не только ВСУ.

Помогать Украине соизмеримо с нашими возможностями достойно, но мы не можем это делать в ущерб собственной безопасности. Все вооружения, которые мы передали сегодня Украине, это вооружения, отнятые у Франции. Марин Ле Пен, политик из Франции

Политик добавила, что передавать тяжелые виды вооружения, в которых нуждается французская армия, означает для государства ослаблять и подвергать риску собственную, внутреннюю безопасность народа. Марин Ле Пен добавила, что на текущий момент Париж находится не в состоянии вести боевые действия на достаточном уровне эффективности, который должен был быть. Напомним, что Франция уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR. В ближайшее время военные передадут коллегам из ВСУ еще шесть таких гаубиц и 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1.

Ле Пен: Франция способствует продолжению конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Europe 1