Сейчас экологические службы активно устраняют последствия разлива в водоеме.

В ночь на 20 ноября волонтеры спасали уток, пострадавших из‑за загрязнения Муринского ручья мазутом. Ситуация заинтересовала природоохранную прокуратуру Санкт‑Петербурга.

Как уточнили в ведомстве, проверку инициировали по факту загрязнения водоема. Также к ликвидации последствий подключились сотрудники Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и представители администрации Красногвардейского района.

Сейчас экологические службы активно устраняют последствия разлива. Для локализации загрязнения в ручье смонтированы боновые заграждения, которые препятствуют дальнейшему распространению нефтяного пятна.

Решение о возможных мерах прокурорского реагирования будет принято после того, как завершатся все проверочные мероприятия и станут известны масштабы ущерба и обстоятельства инцидента.

Ранее мы сообщали что стая уток едва не погибла из‑за загрязнения Муринского ручья мазутов, их успели спасти волонтеры.

Фото: MAX/ прокуратура Санкт-Петербурга