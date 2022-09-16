Журналист рассказал о том, кто может повлиять на сферу.

Будущее российского телевидения зависит от молодежи. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал отечественный журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер. Своим видением будущего эксперт поделился во время национального конкурса "ТЭФИ-Регион". Мероприятие состоялось 18 ноября в городе Ярославле. Гость торжественной церемонии выразил надежду на то, что у отрасли все будет хорошо.

Не только у нас, но вообще. Я вообще не люблю гадать, я не могу предсказать будущее. <…> У меня есть надежда, что все будет хорошо благодаря именно молодым людям, а не старшим. Владимир Познер, журналист

Журналист Владимир Познер высказался о критике в свой адрес после слов об СВО.

Фото: 360.ru