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Познер опроверг информацию о своей госпитализации
Сегодня, 14:57
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Познер опроверг информацию о своей госпитализации

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Телеведущий назвал подобные публикации полным враньём.

Телеведущий Владимир Познер опроверг информацию ряда СМИ о своей госпитализации в Москве. В беседе с телеканалом "360" он назвал подобные сообщения полным враньём.

Также Познер заявил, что не знает, откуда появились слухи. Судя по всему, их растиражировали telegram-каналы, которые заявляли о том, что ведущий находится в больнице с COVID-19.

Сейчас Владимиру Познеру 88 лет. Он получил должность президента Академии российского телевидения (с 2001 года — Фонд "Академия Российского телевидения") в 1944 году, и возглавлял организацию до 2008 года. Ведущий по-прежнему выпускает авторскую программу "Познер" на Первом канале.

Ранее мы сообщили о том, что Джефф Монсон откроет в ДНР и ЛНР сеть детских спортивных школ.

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Теги: владимир познер, госпитализация, новости россии, опровержение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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