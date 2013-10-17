Познер опроверг информацию о своей госпитализации

Телеведущий назвал подобные публикации полным враньём.

Телеведущий Владимир Познер опроверг информацию ряда СМИ о своей госпитализации в Москве. В беседе с телеканалом "360" он назвал подобные сообщения полным враньём.

Также Познер заявил, что не знает, откуда появились слухи. Судя по всему, их растиражировали telegram-каналы, которые заявляли о том, что ведущий находится в больнице с COVID-19.

Сейчас Владимиру Познеру 88 лет. Он получил должность президента Академии российского телевидения (с 2001 года — Фонд "Академия Российского телевидения") в 1944 году, и возглавлял организацию до 2008 года. Ведущий по-прежнему выпускает авторскую программу "Познер" на Первом канале.

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Фото: ТАСС / Александр Щербак