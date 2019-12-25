Познер заявил о заслуженном наказании для РФ на Олимпиаде

Он выразил надежду, что Россия усвоила урок в ситуации с допингом.

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал итоговые результаты российских олимпийцев на Играх-2020 в Токио. Своим мнением он поделился в интервью телевизионному каналу "Матч ТВ".

По словам Познера, в ходе Олимпиады Россия выступила по мере своих возможностей и этими результатами страна может быть удовлетворена. В ситуации с гимнасткой Диной Авериной, по мнению журналиста, могла быть замешана политика, в чем Россия сама виновата.

Я думаю, заслужили. На мой взгляд, недостаточно, непублично, непонятно как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним. <…> Конечно, мы заслужили наказание. Надеюсь, что этот урок прошёл недаром. Владимир Познер, телеведущий

Напомним, сборная России завоевала 71 награду на летних Олимпийских играх в Токио. Таким образом спортсмены РФ заняли пятое место в "золотом" медальном зачете, по количеству наград – третье. Всего в копилке олимпийцев 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград. Данный перечень возглавляет сборная Соединенных Штатов (39-41-33), на втором месте – Китай (38-32-18). Тройку лидеров замыкает Япония (27-14-17).

Ранее на МКС провели первую в истории Космическую Олимпиаду.

Фото: Instagram / pozneronline