Россиянки остались без золота ОИ в художественной гимнастике впервые за 25 лет

Дина Аверина принесла РФ серебряную медаль Олимпиады в Токио.

Россиянки остались без золота Олимпиады в художественной гимнастике впервые за 25 лет. В Токио наша соотечественница Дина Аверина получила серебряную медаль по дисциплине за индивидуальное многоборье в Токио. По результатам четырех упражнений с предметами спортсменке присудили 107,650 балла. Бронзовую награду завоевала белорусская представительница Алина Горносько.

Золотая медаль досталась израильтянке Линой Ашрам. Еще одна россиянка (Рита Аверина) стала четвертой на летних Играх. Во время соревнования тренерский состав РФ четыре раза подавали протесты судьям на выставленные оценки. Только один из протестов был удовлетворен.

Напомним, что с 2000 года сборная России всегда выигрывала все золотые медали в художественной гимнастике на Олимпиадах. Без победы в последний раз спортсменки из РФ уезжали в 1996 году из Атланты.

Сборная России завоевала одну бронзовую медаль в прыжках в воду.

Фото: Telegram/Олимпийский комитет России