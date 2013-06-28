Судьи удовлетворили второй запрос Арины Авериной на изменение оценки на ОИ

Россиянке начислили еще 0,400 балла.

Судьи удовлетворили второй запрос Арины Авериной на изменение оценки на Олимпиаде в Токио. Девушка решила обратиться к коллегии из-за баллов, которые ей выставили за упражнение с булавами в финале многоборья. Напомним, что финал турнира проводится 7 августа на территории гимнастического центра "Ариакэ".

Российская спортсменка по художественной гимнастике Арина Аверина получила за выступление 27,400 балла. После этого поданного протеста прошение гимнастки было удовлетворено. Судьи начислили ей еще 0,400 балла. Ранее арбитры оставили без изменений оценку этой же спортсменки за упражнение с мячом – 27,900.

Россия стала второй в квалификации группового многоборья в художественной гимнастике на ОИ.

Фото: Telegram/Олимпийский комитет России

