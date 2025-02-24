"Всё золото мира — в Петербурге": на СКА Арене стартовал Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой

В Петербурге на площадке "СКА Арены" стартовали международные соревнования по художественной гимнастике "ГРАН-ПРИ. Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой". В течение двух дней за награды будут бороться сильнейшие гимнастки-сениорки из 19 стран мира, сообщили в пресс-службе администрации города .

Торжественную церемонию открытия посетили губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский и президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров .

В Петербурге большой спортивный праздник. В нашем городе собрались лучшие гимнастки из 19 стран. Всё золото мира сегодня — на этой арене. Для Петербурга художественная гимнастика — особый вид спорта. Именно здесь, в Городе-Герое Ленинграде, основывалась отечественная гимнастическая школа. Уверен, нас ждут яркие выступления и честная борьба. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор поблагодарил Алину Кабаеву за организацию турнира и пожелал участницам ярких выступлений и новых побед .

Глубоко символично, что этот турнир проходит в Санкт‑Петербурге. Это родина художественной гимнастики, здесь зарождались её традиции. Олег Белозёров, президент Федерации гимнастики России

В турнире принимают участие гимнастки-сениорки из 19 стран, включая Россию, Армению, Азербайджан, Беларусь, Венгрию, Казахстан, Узбекистан, Сербию, Словакию, Индию, Таиланд, Мексику и Венесуэлу.

В программе соревнований — индивидуальные выступления и групповые упражнения, а также финалы в отдельных видах: обруч, мяч, булавы и лента 14 марта проходят соревнования в многоборье, а 15 марта состоятся финалы, которые завершатся гала-концертом.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" и "Спартак" сыграют при рекордных 57 тысячах болельщиков.

