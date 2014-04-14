Житель деревни Большево разбил дверь на станции метро "Удельная"

Правоохранители задержали вандала, который разбил дверь на станции петербургского метрополитена "Удельная". Как рассказали в МВД России, инцидент произошел 3 мая в ходе конфликта с сотрудниками подземки.

Злоумышленником оказался 23-летний житель деревни Большево Гатчинского района Ленинградской области, его поймали накануне на улице Есенина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ, проверочные мероприятия продолжаются.

Задержанный имел признаки наркотического опьянения, его увезли в 5-й отдел. Сумма ущерба устанавливается.

