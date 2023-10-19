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Петербургские спортсменки получили 25 медалей на соревнованиях по художественной гимнастике
Сегодня, 16:23
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Петербургские спортсменки получили 25 медалей на соревнованиях по художественной гимнастике

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В мероприятии поучаствовали порядка 240 гимнасток, представлявших спортивные школы и клубы разных регионов страны.

В Петербурге состоялись Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, которые были посвящены основателям этого вида спорта. Состязание проходило в Центре "Жемчужина" на Петровском проспекте, сообщили в пресс-службе Смольного 29 сентября. 

В мероприятии поучаствовали порядка 240 гимнасток, представлявших спортивные школы и клубы разных регионов страны. Спортсменки из города на Неве завоевали 25 наград. На пьедестал почета поднялись воспитанницы СШОР "Жемчужина", спортивной школы №2 Красногвардейского района и СШОР Пушкинского района. 

У нас одна из сильнейших школ художественной гимнастики в стране. Этот вид спорта популярен в Петербурге и активно развивается. На сегодняшний день им занимаются более 6 тыс. человек. Действует около 100 спортивных клубов, аккредитованных спортивной федерацией города.

Губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские спортсмены завоевали 13 наград на Спартакиаде в Барнауле. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: соревнования в петербурге, художественная гимнастика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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