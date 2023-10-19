Петербургские спортсменки получили 25 медалей на соревнованиях по художественной гимнастике

В мероприятии поучаствовали порядка 240 гимнасток, представлявших спортивные школы и клубы разных регионов страны.

В Петербурге состоялись Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, которые были посвящены основателям этого вида спорта. Состязание проходило в Центре "Жемчужина" на Петровском проспекте, сообщили в пресс-службе Смольного 29 сентября.

В мероприятии поучаствовали порядка 240 гимнасток, представлявших спортивные школы и клубы разных регионов страны. Спортсменки из города на Неве завоевали 25 наград. На пьедестал почета поднялись воспитанницы СШОР "Жемчужина", спортивной школы №2 Красногвардейского района и СШОР Пушкинского района.

У нас одна из сильнейших школ художественной гимнастики в стране. Этот вид спорта популярен в Петербурге и активно развивается. На сегодняшний день им занимаются более 6 тыс. человек. Действует около 100 спортивных клубов, аккредитованных спортивной федерацией города. Губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские спортсмены завоевали 13 наград на Спартакиаде в Барнауле.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)